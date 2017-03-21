На Кубани врачи за сутки провели 5 пересадок донорских органов

Первую операцию провела бригада торакальных хирургов. Пациенткой оказалась молодая девушка. Для кубанских медиков это шестая по счету трансплантация легких. Операция длилась 3,5 часа и закончилась благополучно.

Пересадку сердца выполнила команда кардиохирургов краевой клиники. Больной ожидал своего донора, находясь на аппарате ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Благодаря работе хирургов состояние у молодого мужчины стабильное.