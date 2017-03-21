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17:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани врачи за сутки провели 5 пересадок донорских органов

На Кубани врачи за сутки смогли провести пять пересадок донорских органов — легкие, сердце, печень и две почки.

Источник: ГТРК «Кубань»

Первую операцию провела бригада торакальных хирургов. Пациенткой оказалась молодая девушка. Для кубанских медиков это шестая по счету трансплантация легких. Операция длилась 3,5 часа и закончилась благополучно.

Пересадку сердца выполнила команда кардиохирургов краевой клиники. Больной ожидал своего донора, находясь на аппарате ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Благодаря работе хирургов состояние у молодого мужчины стабильное.

К настоящему времени врачи Краевой клинической больницы № 1 выполнили более 657 операций по пересадке органов. Все подобные хирургические вмешательства для жителей края бесплатны, их оплачивает краевой бюджет. По количеству проведенных пересадок органов Краевая клиническая больница № 1 входит в тройку лидеров России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

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