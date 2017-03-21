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17:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму проверяют водителей автобусов

Рейды продлятся до 2 апреля.

Источник: Агентство «Москва»

Год не успел начаться, а на счету крымских маршрутчиков и автобусников дюжина ДТП. Один человек погиб, 21 травмирован.

— В рамках декады проверяют автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров, — сообщили «Комсомольской правде в Крыму» в пресс-службе управления ГИБДД РК. — Будем выявлять и документировать грубые нарушения ПДД: управление в состоянии опьянения, нарушение скоростного режима, режима труда и отдыха, соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе перевозка стоящих пассажиров на междугородних, экскурсионных маршрутах.

Кроме того, оценят техсостояние автобусов, использование тахографов, как проводится медосмотр водителей до и после рейса.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки организованных групп детей, в том числе «школьными» автобусами.

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