В Крыму проверяют водителей автобусов

Год не успел начаться, а на счету крымских маршрутчиков и автобусников дюжина ДТП. Один человек погиб, 21 травмирован.

— В рамках декады проверяют автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров, — сообщили «Комсомольской правде в Крыму» в пресс-службе управления ГИБДД РК. — Будем выявлять и документировать грубые нарушения ПДД: управление в состоянии опьянения, нарушение скоростного режима, режима труда и отдыха, соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе перевозка стоящих пассажиров на междугородних, экскурсионных маршрутах.

Кроме того, оценят техсостояние автобусов, использование тахографов, как проводится медосмотр водителей до и после рейса.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки организованных групп детей, в том числе «школьными» автобусами.