В Крыму проверяют водителей автобусов
Рейды продлятся до 2 апреля.
Рейды продлятся до 2 апреля.
Год не успел начаться, а на счету крымских маршрутчиков и автобусников дюжина ДТП. Один человек погиб, 21 травмирован.
— В рамках декады проверяют автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров, — сообщили «Комсомольской правде в Крыму» в
Кроме того, оценят техсостояние автобусов, использование тахографов, как проводится медосмотр водителей до и после рейса.
Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки организованных групп детей, в том числе «школьными» автобусами.