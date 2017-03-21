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17:51 (мск), источник: Югополис

Перенесший клиническую смерть тренер «Уфы» выписан из краснодарской больницы

Юрий Перескоков возвращается в Уфу.

Как сообщал «Югополис», 18 марта во время перелёта команды футбольного клуба «Уфа» в Краснодар у тренера вратарей Юрия Перескокова случился сердечный приступ. К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. У Перескокова на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать. Он был помещен в реанимационное отделение больницы в Краснодаре.

Спустя несколько дней тренеру стало лучше. О свое состоянии он рассказал ресурсу «Чемпионат»:

— Чувствую себя хорошо. Сейчас выписываюсь и полечу в Уфу. Клуб уже заказал мне билеты. Поэтому сегодня точно вернусь, и там уже буду долечиваться. Меня краснодарские врачи не хотели отпускать, думали держать ещё пару дней. Для меня главная задача была встать на ноги. В «Уфе» тоже переживали, что я рано возвращаюсь, но мне так легче. Чувствую себя намного лучше и хочу поскорее вернуться, — сказал Перескоков.

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