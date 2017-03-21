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17:11 (мск), источник: 365info.kz

Шымкентский зоопарк впервые показал подросших львят

Львица Эльза родила двух малышей 31 января.

Источник: 365info.kz

Это второй приплод у 10-летней львицы, передает портал otyrar.kz.

Первые двое львят, родившиеся в 2016 году, теперь воспитываются в «Онтустік цирк». Судьбу полуторамесячных малышей из второго приплода пока не решили, так как львята еще совсем малы.

«Сейчас львята чувствуют себя хорошо. Они находятся в закрытом вольере вместе с Эльзой. В 20 дней мы их взвешивали. Их вес от 3,5 до 4 килограмм, это считается нормой. Так как малыши еще совсем крохи, клички мы им пока не придумали», — рассказывала в начале марта заместитель директора зоопарка Зульфия Ганиева.

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