В голландский музей вернулись похищенные 15 лет назад полотна ван Гога
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Две картины нидерландского
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Две картины нидерландского
Речь идет о двух произведениях искусства — «Вид на море у Схевенингена» 1882 года и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» 1884−1885 годов создания.
По словам главы музея Акселья Рюгера, возвращение картин стало «одним из лучших моментов» истории музея, и теперь полотна будут в полной безопасности.
Картины были похищены неизвестными в 2002 году, а впоследствии полотна оказались в руках итальянской мафии.
Итальянские полицейские изъяли эти полотна в ходе спецоперации против местных преступных группировок.