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17:33 (мск), источник: Интерфакс

В голландский музей вернулись похищенные 15 лет назад полотна ван Гога

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Две картины нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента ван Гога, украденные более 14 лет назад, найдены полицией Италии и возвращены в музей в Амстердаме, сообщает во вторник агентство The Associated Press.

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Речь идет о двух произведениях искусства — «Вид на море у Схевенингена» 1882 года и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» 1884−1885 годов создания.

По словам главы музея Акселья Рюгера, возвращение картин стало «одним из лучших моментов» истории музея, и теперь полотна будут в полной безопасности.

Картины были похищены неизвестными в 2002 году, а впоследствии полотна оказались в руках итальянской мафии.

«Вид на море у Схевенингена»

Итальянские полицейские изъяли эти полотна в ходе спецоперации против местных преступных группировок.

«Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене»
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