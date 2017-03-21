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18:06 (мск), источник: Publika.md

Испытан новый метод борьбы с вредными привычками

Наркологи из экспертного отдела Имперского колледжа Лондона исследовали новый метод борьбы с вредными привычками. О подробностях нового научного эксперимента сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Источник: Publika.md

Ученые под руководством профессора Энн Лингфорд-Хьюз исследовали группу добровольцев, принимавших определенный медпрепарат. Помимо людей, имеющих пристрастие к спиртному, к участию в эксперименте пригласили заядлых игроков. Специалисты хотели выяснить, как действует на организм прием лекарства Nelmefen.

Изучив результаты МРТ-сканирования волонтеров, ученые пришли к выводу, что препарат воздействует на рецепторы головного мозга и выравнивает дисбаланс выработки дофамина, который еще называют «гормоном радости». Из-за большой концентрации этого вещества у людей формируется алкогольная зависимость и игромания.

Ученые уверяют, что, принимая лекарство, человек перестает ощущать удовольствие от приема алкоголя или азартных игр. Результаты эксперимента будут использованы в разработке новых методах лечения алкогольной зависимости, пишет rg.ru.

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