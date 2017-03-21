Умер автор детективов об инспекторе Морсе
Британский писатель Колин Декстер умер в возрасте 86 лет, сообщает «Би-би-си».
Британский писатель Колин Декстер умер в возрасте 86 лет, сообщает «Би-би-си».
Он был известен как автор детективов об инспекторе Морсе.
В издательстве MacMillan заявили, что Декстер скончался у себя дома в Оксфорде.
Свою первую книгу о Морсе «Последний автобус на Вудсток» писатель сочинил на отдыхе в Уэльсе, она вышла в 1975-м. Романы, посвященные инспектору, Декстер писал вплоть до 1999 года.
Детективы были экранизированы на британском телевидении. Главную роль в «Инспекторе Морсе» сыграл Джон Тоу. Также созданы