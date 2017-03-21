Умер автор детективов об инспекторе Морсе

Он был известен как автор детективов об инспекторе Морсе.

В издательстве MacMillan заявили, что Декстер скончался у себя дома в Оксфорде.

Свою первую книгу о Морсе «Последний автобус на Вудсток» писатель сочинил на отдыхе в Уэльсе, она вышла в 1975-м. Романы, посвященные инспектору, Декстер писал вплоть до 1999 года.