Граффити с портретом Лаврова появилось в Москве
Столичный уличный художник поздравил министра с 67-летием.
Столичный уличный художник поздравил министра с 67-летием.
Столичный
Таким образом художник решил поздравить министра иностранных дел с 67-летием.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в своем Facebook фотографию Лаврова в самолете, где он отметил свой день рождения.
Как уточняет РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства
Они обсудили размещение российских ракет и военных частей на Курилах, а также проблемы безопасности