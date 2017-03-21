Граффити с портретом Лаврова появилось в Москве

Столичный стрит-арт художник Даниил Суднев нарисовал граффити-портет главы МИД России Сергея Лаврова недалеко от станции метро «Менделеевская». Фотографию он опубликовал в своем Instagram.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в своем Facebook фотографию Лаврова в самолете, где он отметил свой день рождения.

Как уточняет РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства 20—21 марта находился в Токио, где принял участие во встрече глав МИД и министерств обороны России и Японии. Переговоры между двумя странами в подобном формате прошли впервые с момента присоединения Крыма.