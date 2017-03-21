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18:10 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

«Царицу Кубани» впервые выберут на конкурсе красоты и интеллекта в Краснодарском крае

Краснодар, 21 марта, KrasnodarMedia. В столице Краснодарского края 7 апреля впервые стартует межрегиональный конкурс «Царица Кубани».

Та, которая возьмет корону победительницы, поборется за титул «Миссис Россия-Мира» в Москве. Участвовать в конкурсе могут женщины и семейные пары в возрасте от 25-ти до 45-ти лет, имеющие детей, занимающие активную жизненную позицию, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Финал конкурса пройдет в мае 2017 года в Краснодаре. Участницам предстоит не только поразить жюри своей красотой, костюмами, талантом, но и проявить свои интеллектуальные способности, а также раскрыть семейные ценности своей семьи, знаниями традиций Кубани.

Оценивать участниц предстоит компетентному жюри, в состав которого войдут представители бизнеса, политики, культуры и спорта, а также представители социальных организаций Краснодарского края.

— Наш край издавна славится крепкими семьями, успешными родителями и талантливыми детьми. Показать себя, добавить красок в повседневную жизнь, рассказать про свою историю семейного успеха, расширить круг общения — все это и многое другое предстоит участницам конкурса «Царица Кубани» и их семьям, — рассказали организаторы конкурса.

Устроители также пояснили, что аналогичные конкурсы уже в течение семи лет проходят в различных регионах страны. Краснодарский край принимает мероприятие впервые.

Победитель конкурса «Царица Кубани» получит право представлять Краснодарский край на Всероссийском этапе конкурса красоты «Миссис Россия-Мира», который пройдет в Москве с 31 мая по 5 июня.

Подробную информацию о конкурсе «Царица Кубани» можно получить на сайте конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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