В воронежском Шилово компания незаконно организовала автостоянку

Общество с ограниченной ответственностью «Атомстрой» незаконно присвоило земельный участок рядом с домом № 26 по улице Курчатова и огородило его забором, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 21 марта. Сотрудники ведомства потребовали демонтировать ограждение.

В начале 2017 года воронежцы создали на платформе Сhange.org петицию, в которой потребовали «убрать строительный беспредел посередине микрорайона Шилово возле церкви».

— По улице Курчатова возле храма уже больше 10 лет существует грязное пятно в виде огороженной, захламленной и грязной территории со строительной и автомобильной техникой. Территория существует незаконно. Мешает жителям улицы Курчатова передвигаться по району, портит архитектурный облик и вид района, — написала автор петиции Галина Михайловна.

По данным прокуратуры, на момент проверки на участке «хозяйственная деятельность не осуществлялась». При этом на территории расположено незаконное строение и складируется мусор, отметили в ведомстве. Прокуроры возбудили административное дело о самовольном занятии земельного участка (ст. 7.1. КоАП РФ), однако ООО «Атомстрой» ограждение демонтировать не стало.

— В связи с непринятием мер по освобождению незаконно занятой земли, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов прокурор внес представление руководителю управы Советского района с требованием об устранении выявленных нарушений и наказании виновных, — отметили в ведомстве.