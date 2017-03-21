Эксперты допустили сокращение рабочей недели до четырех дней

«Это уже не первая технологическая революция. Человечество уже переживало такое, причем реакцией рынка труда было сокращение рабочего дня», — отметила она в ходе круглого стола, посвященного презентации доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения».
По словам Малевой, изменения вряд ли смогут привести к безработице.
Произойдет сокращение рабочего времени (…) Возможно, в будущем будем работать не пять, а четыре дня
Татьяна Малевапрофессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ
Как отмечается в представленном докладе, за последние 20 лет в России сложилась специфическая модель рынка труда. Так, он приспосабливается к колебаниям экономики за счет изменения зарплат, а не за счет изменения уровня безработицы.
16 марта сообщалось, что Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году в связи с праздниками.
В конце февраля глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявлял, что в России нужно ускорять технический прогресс. В этой связи преждевременно вводить подоходный налог для занятых на производстве роботов-манипуляторов, отметил он.