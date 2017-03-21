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18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперты допустили сокращение рабочей недели до четырех дней

Четвертая промышленная революция, в ходе которой все больше используется искусственный интеллект и применяется роботизация, повлияет на структуру занятости и сокращение рабочей недели. Такое мнение выразила во вторник, 21 марта, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Это уже не первая технологическая революция. Человечество уже переживало такое, причем реакцией рынка труда было сокращение рабочего дня», — отметила она в ходе круглого стола, посвященного презентации доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения».

По словам Малевой, изменения вряд ли смогут привести к безработице.

Произойдет сокращение рабочего времени (…) Возможно, в будущем будем работать не пять, а четыре дня
Татьяна Малева
профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ
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Как отмечается в представленном докладе, за последние 20 лет в России сложилась специфическая модель рынка труда. Так, он приспосабливается к колебаниям экономики за счет изменения зарплат, а не за счет изменения уровня безработицы.

16 марта сообщалось, что Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году в связи с праздниками.

В конце февраля глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявлял, что в России нужно ускорять технический прогресс. В этой связи преждевременно вводить подоходный налог для занятых на производстве роботов-манипуляторов, отметил он.

Комментарии
2
Падший Ангел
Да ваще полицаев одних оставить, остальных разогнать пора!
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Владимир *****
Кудрин- большая сволочь!...
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