Эксперты допустили сокращение рабочей недели до четырех дней

По словам Малевой, изменения вряд ли смогут привести к безработице.

«Это уже не первая технологическая революция. Человечество уже переживало такое, причем реакцией рынка труда было сокращение рабочего дня», — отметила она в ходе круглого стола, посвященного презентации доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения».

Произойдет сокращение рабочего времени (…) Возможно, в будущем будем работать не пять, а четыре дня

«Работать стали меньше, но дольше»: воспоминания об отмене шестидневки

Как отмечается в представленном докладе, за последние 20 лет в России сложилась специфическая модель рынка труда. Так, он приспосабливается к колебаниям экономики за счет изменения зарплат, а не за счет изменения уровня безработицы.

16 марта сообщалось, что Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году в связи с праздниками.