Москвич пытался продать в Казахстан танк 1945 года выпуска

Как сообщается, музейный экспонат мужчина приобрел у гражданина Латвии за €20 тысяч, покупателю в Казахстане планировал продать за €230 тысяч.

«Житель Москвы признан Карталинским городским судом виновным по статье УК России “Покушение на контрабанду культурных ценностей”. За попытку незаконного перемещения через государственную границу музейного экспоната — среднего танка Т-34−85 1945 года выпуска — он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», — пояснили в пресс-службе.

Танк обнаружили пограничники при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска «Карталы» летом 2015 года. Боевая машина в соответствии с документами, выданными управлением Министерства культуры России по Центральному Федеральному округу, является культурной ценностью государства.

Разрешения на ее вывоз хозяин запрашивать не стал, так как не хотел платить пошлину.