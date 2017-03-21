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20:55 (мск), источник: Newtimes.kz

Москвич пытался продать в Казахстан танк 1945 года выпуска

Карталинский городской суд в Челябинской области приговорил жителя Москвы к трем годам лишения свободы условно за то, что он пытался незаконно вывезти за границу танк 1945 года выпуска, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщается, музейный экспонат мужчина приобрел у гражданина Латвии за €20 тысяч, покупателю в Казахстане планировал продать за €230 тысяч.

«Житель Москвы признан Карталинским городским судом виновным по статье УК России “Покушение на контрабанду культурных ценностей”. За попытку незаконного перемещения через государственную границу музейного экспоната — среднего танка Т-34−85 1945 года выпуска — он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», — пояснили в пресс-службе.

Танк обнаружили пограничники при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска «Карталы» летом 2015 года. Боевая машина в соответствии с документами, выданными управлением Министерства культуры России по Центральному Федеральному округу, является культурной ценностью государства.

Разрешения на ее вывоз хозяин запрашивать не стал, так как не хотел платить пошлину.

«Сейчас предмет культурной ценности обращен в пользу государства», — заключили в пресс-службе ведомства.

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