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18:02 (мск), источник: Publika.md

В Китае нашли несметные сокровища из старинной легенды

Старинная китайская легенда о несметных сокровищах крестьянского царя, покоящихся на дне реки, оказалась правдой.

Источник: Publika.md

В середине марта археологи извлекли из реки Миньцзян (провинция Сычуань) более 10 тысяч золотых и серебряных артефактов. 20 марта ученые официально заявили, что найденные ценности — те самые, из легенды о Желтом тигре и его последних сражениях, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Желтый тигр — прозвище Чжан Сяньчжуна, одного из двух великих предводителей крестьянской войны 1628 — 1647 годов, положившей конец трехсотлетнему правлению династии Мин, пишут vesti.ru.

Чжан Сяньчжун — чрезвычайно интересная личность. Его история сохранилась в двух вариантах: в официальных документах империи Мин, создающих образ вероломного кровожадного злодея, и в народных легендах, где Желтый тигр предстает этаким китайским Робин Гудом — могучим, хитроумным, отважным и бескорыстным. Истина, как водится, где-то рядом.

В книге «Лики Срединного царства» известные историки-китаисты А. А. Бокщанин и О. Е. Непомнин приводят любопытную легенду о затопленных сокровищах Чжан Сяньчжуна:

«К сокровищам и богатству он относится с глубоким презрением. Если они попадают к нему в руки, предпочитает их уничтожать. Почему? Просто боится разложения в среде своих сподвижников. Считает, что богатство разрушает и разъединяет, а не сплачивает. Однажды повстанцы по его приказу «отвели воды реки Цзиньцзян. Вырыли в русле яму в несколько чжанов глубины [1 чжан — более 3 м]. И закопали в ней бесчисленное множество золота и драгоценностей. Затем открыли плотину и пустили воду. Они назвали это «водной кладовой» и говорили: «После нас никто этим владеть не будет!»».

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