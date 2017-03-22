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09:28 (мск), источник: «Ридус»

Опубликованы новые подробности о самоубийстве Гитлера

В Британии вышла в свет книга воспоминаний бывшего сержанта СС, который первым обнаружил застрелившегося фюрера.

Источник: РИА "Новости"

В Великобритании впервые опубликованы воспоминания бывшего телохранителя Адольфа Гитлера, сержанта штаба СС Рохуса Миша «Последний свидетель Гитлера». В годы войны он был рядом с диктатором до последнего и стал фактически свидетелем его самоубийства — Миш был в соседней комнате, когда Гитлер и его супруга Ева Браун застрелились, и именно он увидел их тела первыми.

The Sun приводит выдержку из книги о том, что увидел Рохус Миш, войдя в бункер, где только что застрелился немецкий диктатор:

Мой взгляд сначала упал на Еву. Она сидела с вытянутыми ногами, склонив голову к Гитлеру. Ее туфли были под диваном. Рядом с ней… мертвый Гитлер. Его глаза были широко открыты, а голова слегка склонилась вперед, говорится в книге экс-телохранителя фюрера.
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Также бывший эсэсовец признался, что однажды ему довелось видеть Еву Браун в одной «тонкой ночнушке». Увиденное поразило Рохуса, но главным образом он испытал страх за свою карьеру.

С 1940 года вплоть до весны 1945-го Рохус Миш исполнял обязанности посыльного и телефониста в бункере Адольфа Гитлера. После смерти фюрера ему удалось бежать, но позднее он был схвачен советскими войсками и отправлен на 9 лет в трудовой лагерь. Затем экс-сержант штаба СС вернулся в Берлин, где до пенсии работал в магазине украшений.

Рохус Миш скончался в столице Германии в 2013 году в возрасте 96 лет, до конца жизни оставаясь убежденным нацистом. Он утверждал, что Гитлер был «хорошим и милым человеком» и гордился своей работой у диктатора.

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