Холод в помещении и на улице снижает риск развития диабета и ожирения

Исследователи изучили данные по средним температурам и диабету в пятидесяти штатах США, острове Гуам, Пуэрто-Рико, а также Виргинских островах. Это показало, что чем теплее, тем больше людей, страдающих от диабета. Специалисты установили, что у людей, проводящих много времени в теплых домах и офисах, шанс развития диабета и ожирения заметно выше.

Это происходит из-за того, что чем теплее, тем меньше наше тело тратит энергии на обогрев, из-за чего может развиваться диабет второй степени и ожирение. Поэтому ученые советуют спать с открытым окном.