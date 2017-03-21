Холод в помещении и на улице снижает риск развития диабета и ожирения
Голландские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что холод в помещении и на улице снижает риск развития ожирения и диабета второго типа.
Голландские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что холод в помещении и на улице снижает риск развития ожирения и диабета второго типа.
Исследователи изучили данные по средним температурам и диабету в пятидесяти штатах США, острове Гуам,
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