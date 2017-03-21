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20:24 (мск), источник: БЕЛТА

Холод в помещении и на улице снижает риск развития диабета и ожирения

Голландские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что холод в помещении и на улице снижает риск развития ожирения и диабета второго типа.

Источник: БЕЛТА

Исследователи изучили данные по средним температурам и диабету в пятидесяти штатах США, острове Гуам, Пуэрто-Рико, а также Виргинских островах. Это показало, что чем теплее, тем больше людей, страдающих от диабета. Специалисты установили, что у людей, проводящих много времени в теплых домах и офисах, шанс развития диабета и ожирения заметно выше.

Это происходит из-за того, что чем теплее, тем меньше наше тело тратит энергии на обогрев, из-за чего может развиваться диабет второй степени и ожирение. Поэтому ученые советуют спать с открытым окном.

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