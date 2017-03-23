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01:42 (мск), источник: Афиша Daily

Гнуть линию: лучшие снимки минималистической архитектуры

Названы фасады, мосты и лестницы, в которых нет ничего лишнего.

В этом году на премию Minimalist Architecture Mission, организованную блогом We and the Color и сайтом Eye Em, поступило более 45 000 заявок со всего мира. Из всех снимков, воспевающих строгую красоту линий из бетона, стекла и стали, эксперты выбрали 20 фотографий, а признанный классик жанра Маттиас Хейдерих уже из них выбрал три лучших и прокомментировал, насколько это было возможно.

Георгий Дорофеев

Первое место: Георгий Дорофеев.

Маттиас Хейдерих: «Превосходная, чистая композиция, ясные цвета, а также интересный минималистичный фасад. Что мне нравится в подобных снимках, так это то, что я не сразу могу понять — фотография ли это или же сгенерированное на компьютере изображение. В этом случае очень важны тонкости и детали.

В данном случае обратите внимание на тень, отражающуюся на стеклянном фасаде. Именно она дает зрителю уверенность в том, что перед ним не компьютерная графика.
Маттиас Хейдерих
Фотограф, специализирующийся на архитектуре

Безусловно, фотограф мог кадрировать снимок, но я рад, что он этого не сделал, потому что для меня подобные «ошибки» добавляют жизнь в минималистичную фотографию, придают ей человеческий оттенок. Данная работа — мой личный фаворит, все здесь сделано точно".

Второе место: Патрик Кулета

Маттиас Хейдерих: «Это национальный музей искусства, построенный по проекту Захи Хадид. Прекрасный кадр. Лишь отражение и цвет делают эту фотографию прекрасным образцом архитектурной съемки. Отражение более старого дома в окне современного здания удачно поймано и композиционно вписано».

Третье место: Гюнтер Кляйнерт

Маттиас Хейдерих: «Еще один пример превосходной композиции: изогнутый мост — хорошая находка. Мне нравятся маленькие облака в первой трети снимка. Также контрастность цвета великолепна. Я даже чувствую тепло, исходящее от нагретой на солнце стали. Очень хорошая работа!».

Шорт-лист

Arthur Ruiz
Raset
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