Гнуть линию: лучшие снимки минималистической архитектуры

В этом году на премию Minimalist Architecture Mission, организованную блогом We and the Color и сайтом Eye Em, поступило более 45 000 заявок со всего мира. Из всех снимков, воспевающих строгую красоту линий из бетона, стекла и стали, эксперты выбрали 20 фотографий, а признанный классик жанра Маттиас Хейдерих уже из них выбрал три лучших и прокомментировал, насколько это было возможно.