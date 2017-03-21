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19:47 (мск), источник: 112.ua

Погода в Украине: 22 марта местами до 21 градуса тепла

В среду, 22 марта, прогнозируют местами дожди, днем температура максимально поднимется до +21. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Источник: 112.ua

В Ровенской и Львовской областях днем возможны дожди, днем температура будет в пределах +13−17 °С, в Волынской также ожидается дождь и +9−11 °С.

В Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях завтра будет облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до +15−19 °С.

В Закарпатской области воздух максимально прогреется до +21 °С.

В Киевской, Черкасской и Черниговской областях будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до +14−17 °С.

В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях температура днем будет +13−15 °С.

В Луганской, Харьковской и Донецкой завтра днем чуть прохладнее — +9−11 °С.

В АР Крым днем температура будет колебаться в пределах +13−15 °С, будет облачно с прояснениями.

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