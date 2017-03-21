Погода в Украине: 22 марта местами до 21 градуса тепла
В среду, 22 марта, прогнозируют местами дожди, днем температура максимально поднимется до +21. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В среду, 22 марта, прогнозируют местами дожди, днем температура максимально поднимется до +21. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Ровенской и Львовской областях днем возможны дожди, днем температура будет в пределах +13−17 °С, в Волынской также ожидается дождь и +9−11 °С.
В Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой,
В Закарпатской области воздух максимально прогреется до +21 °С.
В Киевской, Черкасской и Черниговской областях будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до +14−17 °С.
В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях температура днем будет +13−15 °С.
В Луганской, Харьковской и Донецкой завтра днем чуть прохладнее — +9−11 °С.
В АР Крым днем температура будет колебаться в пределах +13−15 °С, будет облачно с прояснениями.