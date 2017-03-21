Метеорологи рассказали об аномалиях и экстремальной погоде в 2017 году

«В 2016 году зарегистрировано рекордное значение глобальной температуры, исключительно низкая протяженность льда, продолжающийся рост уровня моря и теплосодержания океана. Экстремальные погодные и климатические условия продолжились в 2017 году», — говорится в сообщении ВМО.

По мнению метеорологов ВМО, «влияние деятельности человека на климатическую систему становится все более очевидным». В прошлом году температура на Земле оказалась рекордной. Она на 1,1 градуса по Цельсию превышает показатель доиндустриального периода.

В 2017-м уже зафиксировано большое количество необычных показателей. Например, только в феврале на территории США зарегистрировали свыше 11,7 тысячи тепловых рекорда. Исторические максимумы достигнуты в январе на Южноафриканском континенте — 7 января в Претории было +42,7 градуса по Цельсию, а в Йоханнесбурге — +38,9 градуса. Это на 3 градуса выше, чем предыдущие рекорды этих городов.

В прошлом году экстремально жарко было 28 апреля в Таиланде (+44,6 градуса) и 19 мая в Индии (+51 градус). Самые высокие показатели зарегистрированы в Кувейте +54 градуса (21 июля), а также 22 июля в Ираке (+53,9 градуса) и в Иране (+53 градуса). Кроме того, рекорды отмечены в Марокко, Тунисе, Ливии и ОАЭ.

В Европе исторический максимум метеоприборы выявили 6 сентября. В этот день в Кордобе было +45,4 градуса.