«Прихрюкивания мопсов убаюкивают»: собаководы о любви, дружбе и славе

Ольга Мотовилова-Комова Художник, хозяйка корги Вивьен Ли, Пиаф и Роми Шнайдер, «Из Дома Венгрэ»

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«У меня с детства были собаки — сначала охотничьи, потом таксы. После смерти последней таксы мы очень горевали, и тут дочь предложила завести корги. Не могу сказать, что мне нравилась эта порода по фотографии. Тогда я подумала, что корги похожи на каких-то дворняжек. Но когда мы завели первую, я поняла, что это самая удобная собака из всех, что у меня были. Сейчас я самый настоящий фанат корги. Сама делаю обложки для паспортов с их изображением, а еще расписала переноски своих собак, чтобы они не были серыми и унылыми. У меня и кошелек с корги есть.

Конечно, я считаю своих питомцев друзьями. Если у меня плохое настроение или в жизни какие-то неприятности, они всегда это чувствуют и стараются поддержать.

Ведут себя тихо, ложатся рядом, трогают лапой, утыкаются своими носами в бок или ногу. Разве это не дружба? Они меня любят, а я люблю их. На этом все и держится. Надежда Выборова Владелица питомника «Из северного каприза», хозяйка среднеазиатской тигровой овчарки Мерида Дилия и ирландских волкодавов Астория Буржуа и Халибурс Пауль

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Пятнадцать лет назад мы завели первую собаку — йорка. Вскоре у него появился братик той-терьер. А когда мы переехали из квартиры в собственный дом, то почти сразу купили большую собаку — азиатскую овчарку. Сейчас мы владеем питомником “Из северного каприза” в Астраханской области, там живет около сорока собак. Помимо ирландских волкодавов и среднеазиатских овчарок, у нас еще есть тибетские мастифы и кане-корсо. Воспитываем их всей семьей. Честно говоря, я уже не представляю своей жизни без псов. Они лучшие друзья семьи».

Если кому-то из нас грустно, они подбегают и начинают облизывать со всех сторон. Мне кажется, чем больше собака, тем больше в ней любви.

Ольга Кондратюк Хозяйка йоркширского терьера Ларанта Шайн Шик

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Шикки — маленький стойкий боец. Она умеет различать цвета и очень любит девочек в розовом. Когда проходит такая, она всем своим видом показывает: “Подойди ко мне, девочка”. Девочка подходит, Шикки целует ее в носик, и та может идти дальше. Еще моя собачка очень любит выставки и подготовку к ним. Когда я достаю ее бокс с косметикой, феном и украшениями, она начинает радоваться, что скоро поедет на тусовку. Дома ей приходится ходить в папильотках и специальном костюме, а здесь я делаю ей прически. На выставках Шикки не в стае, а только со мной — это другой уровень общения. Ей позволяется больше — например, лишний кусочек сыра или колбасы. Для нее это очень важно». Светская хроника выставки «Евразия-2017»

Перуанская орхидея инков ждет оглашения результатов. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Шарпейные ряды. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Мопс отдыхает в коляске перед выходом на ринг. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Уиппет в роли полиции моды. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Афганская борзая с семьёй. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Английский мастиф, мечтающий о карьере модели. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Братья-уиппеты. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Елена Грумер и хозяйка цвергшнауцеров Мачо и Атоса

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Когда я была молодая, любила мужа. Прошло сорок лет, мы до сих пор вместе, но у нас новая любовь — собаки. Для меня любовь — это думать о собаках постоянно, буквально каждую минуту. Если честно, мне даже сны снятся только на собачьи темы. И хотя у меня есть муж, дети, внуки, я иногда сама не понимаю, кого люблю больше: их или своих собак. Собаки — мои лучшие друзья. А младший, Мачо, так вообще — самый любимый. Я вкладываю в него просто сумасшедший труд: бессонные ночи, траты на косметику, все свое время — только чтобы он побеждал в выставках. И конечно же, когда мы выходим на прогулку, мне приятно слышать охи и ахи со всех сторон. Он у меня такой красавчик!». Григорий Годов Хозяин мопса Эльжбеты

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Дома мы называем ее Батоном, потому что она немножко пухленькая. Ей полтора года, а с ее мамой мы уже давно — пять лет. Могу показать мамины фотографии — практически каждое событие мы снимаем и выкладываем в фейсбук. Вообще, каждому нравится своя порода. Вот нам почему-то мопсы. Все говорят, мы похожи… Не знаю. Но это естественно, когда у хозяина и его питомца общие черты. Больше всего мне нравится спать с мопсами. Младшая любит делать это на моей голове.

Честно говоря, я сначала не хотел пускать ее в кровать: жена долго уговаривала, и я сказал, что разрешу, как только Батон станет чемпионом России. Вскоре так и случилось.

Когда на голове спит мопс, сон улучшается да и сама голова становится здоровее. Еще похрюкивания мопсов очень убаюкивают". Светлана Домохозяйка и владелица чау-чау Сэма Светлана

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Это уже наш третий чау-чау. Мы всей семьей любим эту породу, потому что они необыкновенные: пушистые, добрые и умные. Сэм пока ребенок — ему всего четыре с половиной месяца. Но сегодня он занял первое место. Думаю, для победы нужна настойчивость, уверенность и любовь. А любовь — это думать о нем, когда вы не рядом. А еще видеть его необыкновенные глаза каждый раз, когда я возвращаюсь домой». Светская хроника выставки «Евразия-2017»

Той-терьер на пути к мечте. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Самовлюбленные самоеды. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Йоркширский терьер в папильотках готовится к выступлению. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Карликовый пудель и его маленькие слабости. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Лайка и ее борьба с подмоченной репутацией. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Сувенирный иконостас. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Лайка в надежных руках. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Александр и Ольга Хозяева китайских хохлатых собачек Альфа Лаваль де Люкс и Поэлэ Элл Адам Александр

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Первую китайскую хохлатую завел где-то в 2000 году, тогда на них была мода, а потом просто влюбился в эту породу. Все хохлатые преданные, игривые и хорошие. А еще они все разные, даже если из одного помета. Вот Адам, к примеру, очень недоверчивый: никогда не пойдет на руки к незнакомцу. А Люкс, наоборот, любит общаться. Думаю, это как у людей, есть интроверты и экстраверты. Мы ездим на выставки около пяти лет — хорошее времяпрепровождения. Конкурс красоты — субъективная вещь. Лично для меня красота — это счастье. Счастье быть вместе с семьей, любимыми животными.

Собаки, безусловно, члены семьи. Мы вместе ездим на рыбалку и даже едим: когда я за столом, они усаживаются по бокам, из-под моих рук торчат их головы, и они ждут, что им что-то перепадет.

Татьяна Хозяйка немецкого дога Имартелий Ирвин Харт

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«До Вени у меня были только обычные собаки. Но вдруг захотелось дога, и он не разочаровал. У него прекрасный характер: добряк, сидит на диване, молчит, ничего не грызет и не носится. Сначала думает, только потом делает. А еще очень любит детей. Веня для меня больше, чем друг. Он мой ребенок, моя маленькая зая. Хотя сейчас он весит почти 80 килограмм. Каждый раз, волнуясь перед выходом на ринг, он прыгает на меня и просит: “Мама, обними!” А еще любит сидеть у меня на коленях — так бочком присаживается и рад». Янита Блумге Бизнесмен, хозяйка бишон-фризе Тауре Баристоне, Торро Милано и Феи

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Я занимаюсь собаками с пятнадцати лет. Тогда родители разрешили мне завести пуделя, а еще наняли учителей из Москвы, чтобы я могла сама делать собаке стрижки и готовить ее к выставкам. Сейчас я живу в Литве вместе с пятью бишон-фризе. Эту породу я развожу уже двенадцать лет. Все собаки разные, как дети. Барик очень любит маму, то есть меня, и хочет, чтобы я постоянно уделяла ему внимание. Фея тоже весьма доминирующая натура. А Милано еще крошка, поэтому предпочитает все время играть и веселиться. Для меня выставки и работа, и хобби. А также показатель того, как я понимаю своих собак. Конечно, они волнуются».

Я не вижу разницы между дружбой людей и дружбой человека и собаки. Хотя собака никогда не ставит условий, а принимает тебя таким, какой ты есть.

Светская хроника выставки «Евразия-2017»

Красота вест хайленд уайт терьера субъективна. Здесь учитывают даже хвост. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Ожидание такс. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Не близнецы, но лабрадоры. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Победителей не судят. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Для участников выставки эти позолоченные кубки желаннее, чем Священный грааль. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Бостон-терьер со своим лучшим другом. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

После бала. | Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

Наталья Вишнякова Владелица саратовского питомника «Ансервиш», хозяйка таксы Леши и австралийских овчарок Маши и Теда

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Я родилась в семье кинологов, росла в этой среде. Моей первой собакой был немецкий боксер, а десять лет назад я занялась профессиональным разведением австралийских овчарок. Сейчас у меня дома живут австралийские овчарки, пудели и с недавних пор таксы. Все они участвуют в выставках буквально с трех месяцев — им нравится. Мне кажется, для победы важен характер, стабильная психика, харизма ну и, конечно же, важен внешний вид. Красота — очень широкое понятие. Я бы сказала, это то, что цепляет, нравится душе и телу. Причем не важно, что перед вами — собака, картина или музыкальное произведение». Юля Хозяйка сицилийской борзой Бирмы

Источник: Александр Ануфриев/Афиша Daily

«Я гуляла в лесу с родителями и увидела собаку такой породы. Мне так понравилась ее специфическая внешность, что я начала уговаривать маму купить домой такую же. Сейчас мама втянулась, и у нас уже две сицилийских борзых. Бирме, старшему, два года, он очень послушный, только кушает плохо. А вот младший — настоящий вандал, бегает и по дивану, и по полу, снося все на пути. Мы участвуем в выставках полтора года. Подумали, раз купили породистую собаку, надо с ней заниматься и зарабатывать деньги на разведении. Пока, правда, больше вкладываем. Поэтому сейчас подобные мероприятия — просто удовольствие.

Когда видишь, как твоя собака побеждает, эмоции зашкаливают. Кажется, будто сама только что пробежала по рингу!