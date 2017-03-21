Европейский университет будет решать проблему с лишением лицензии через суд
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европейский университет в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европейский университет в
Ранее Рособрнадзор сообщил, что Европейский университет в
«Мы будем решать проблему всеми способами, но сейчас нам самым ясным кажется правовой — последуют новые суды, апелляции, получение новой лицензии, имущественные переговоры», — сказал Пиотровский в интервью «Российской газете», комментируя лишение Европейского университета лицензии.
Он подчеркнул, что все вопросы в демократической стране должны решаться в рамках закона, в том числе ситуация вокруг Европейского университета. Он отметил, что университет стал вузом, который позволял получить европейское образование в России и во многом остановил «утечку умов». Также, по его словам, если сначала университету помогали иностранные фонды, то сегодня «ни одной иностранной копейки в бюджете университета нет».
Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году и начал работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика).
В состав учредителей Европейского университета входят, в частности,
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в понедельник удовлетворил иск Рособрнадзора к Европейскому университету об аннулировании его лицензии на образовательную деятельность.