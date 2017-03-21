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19:55 (мск), источник: РИА Новости

Европейский университет будет решать проблему с лишением лицензии через суд

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европейский университет в Санкт-Петербурге, лицензия которого была аннулирована, будет решать проблему своей дальнейшей работы с помощью судов, апелляций и имущественных переговоров, сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который возглавляет попечительский совет Европейского университета.

Источник: РИА Новости

Ранее Рособрнадзор сообщил, что Европейский университет в Санкт-Петербурге, который по решению суда был лишен лицензии, вправе вести образовательную деятельность еще в течение месяца.

«Мы будем решать проблему всеми способами, но сейчас нам самым ясным кажется правовой — последуют новые суды, апелляции, получение новой лицензии, имущественные переговоры», — сказал Пиотровский в интервью «Российской газете», комментируя лишение Европейского университета лицензии.

Он подчеркнул, что все вопросы в демократической стране должны решаться в рамках закона, в том числе ситуация вокруг Европейского университета. Он отметил, что университет стал вузом, который позволял получить европейское образование в России и во многом остановил «утечку умов». Также, по его словам, если сначала университету помогали иностранные фонды, то сегодня «ни одной иностранной копейки в бюджете университета нет».

Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году и начал работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика).

В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в понедельник удовлетворил иск Рособрнадзора к Европейскому университету об аннулировании его лицензии на образовательную деятельность.

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