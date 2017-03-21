Туркестан поразил иностранцев тонной плова, приготовленной на Наурыз

Масштабное действо развернулось во вторник, 20 марта, в одном из древнейших городов страны. Более 10 тысяч гостей встречали сегодня в Туркестане на праздновании Наурыза.

Возле Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи был воссоздан этноаул: установлены 33 юрты, национальные качели алты-бакан, дастарханы, которые ломились от национальных угощений: казы-карта, жал-жая, кумыс, шубат, курт, иримшик, жент и многого другого.

Только плова было приготовлено более тонны и более 1500 литров наурыз-коже. Таким образом южно-казахстанцы пытались показать гостям из 15 стран, что Туркестан на самом деле является культурной столицей Тюркского мира.

На сцене в это время развернулось театральное представление. Актеры были в образах Арыстан баба, Яссауи, Аль-Фараби, Корыт Ата, казахских ханов, а около 500 танцоров удивили всех масштабной хореографической постановкой. Кроме того, по площади прошел караван «Наурыз» из 18 верблюдов и 30 лошадей.

Затем в присутствии тысяч человек малышу из Туркестана провели обряд тусаукесу. Путы перерезали аким ЮКО Жансеит Туймебаев и Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. К слову, празднование продолжалось до вечера.