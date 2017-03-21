Туркестан поразил иностранцев тонной плова, приготовленной на Наурыз
Более тонны плова приготовили в Туркестане во время празднования Наурыза, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Более тонны плова приготовили в Туркестане во время празднования Наурыза, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Масштабное действо развернулось во вторник, 20 марта, в одном из древнейших городов страны. Более 10 тысяч гостей встречали сегодня в Туркестане на праздновании Наурыза.
Возле Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи был воссоздан этноаул: установлены 33 юрты, национальные качели
Только плова было приготовлено более тонны и более 1500 литров
На сцене в это время развернулось театральное представление. Актеры были в образах Арыстан баба, Яссауи,
Затем в присутствии тысяч человек малышу из Туркестана провели обряд тусаукесу. Путы перерезали аким ЮКО Жансеит Туймебаев и Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. К слову, празднование продолжалось до вечера.
Были экскурсии в Мавзолей, Пантеон славных казахских батыров, захороненных на территории вокруг мавзолея. Посетили гости и исторический музей, аул народных ремесел. Кроме того, гости приняли участие в