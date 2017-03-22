Погода в Башкирии на 22 марта: ночью морозно, а днем +6

Небесная канцелярия, по всей видимости, не хочет полностью включать режим «весна» и испытывает жителей Башкирии морозными ночами. Подобная картина ожидается и в среду, 22 марта.

— Характер погоды переменчивый. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, по югу порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6,-11, местами -16,-21, днем +1,+6, местами до -5, — уточнили специалисты Башгидрометцентра.

Автолюбителям, которые планируют выехать на загородные трассы, стоит быть внимательными: утром на дорогах дымка.

В Уфе 22 марта будет солнечно с самого утра. Столбики термометров ночью опустятся до -7 градусов, а днем подскочат до +5.