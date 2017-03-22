Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Глава известной российской компании умер в возрасте 47 лет
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
07:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 22 марта: ночью морозно, а днем +6

Синоптики говорят, что погода будет переменчивой.

Источник: AP 2017

Небесная канцелярия, по всей видимости, не хочет полностью включать режим «весна» и испытывает жителей Башкирии морозными ночами. Подобная картина ожидается и в среду, 22 марта.

— Характер погоды переменчивый. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, по югу порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6,-11, местами -16,-21, днем +1,+6, местами до -5, — уточнили специалисты Башгидрометцентра.

Автолюбителям, которые планируют выехать на загородные трассы, стоит быть внимательными: утром на дорогах дымка.

В Уфе 22 марта будет солнечно с самого утра. Столбики термометров ночью опустятся до -7 градусов, а днем подскочат до +5.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+14°
полупрозрачная облачность
759 мм рт. ст.
повышенное
47 %
оптимальная
3 м/с
легкий ветер
 Собчак рассказал, зачем она потчует Виторгана чаем из лопухов
Антонио Бандерас рассказал правду о своем сердечном приступе
Собчак рассказал, зачем она потчует Виторгана чаем из лопухов
США начали расследование авиаудара в Сирии
Тиллерсон призвал сенаторов одобрить членство Черногории в НАТО
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
ВВС: в чем США обвиняют российских хакеров
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь