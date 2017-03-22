Погода в Башкирии на 22 марта: ночью морозно, а днем +6
Синоптики говорят, что погода будет переменчивой.
Синоптики говорят, что погода будет переменчивой.
Небесная канцелярия, по всей видимости, не хочет полностью включать режим «весна» и испытывает жителей Башкирии морозными ночами. Подобная картина ожидается и в среду, 22 марта.
— Характер погоды переменчивый. Ветер
Автолюбителям, которые планируют выехать на загородные трассы, стоит быть внимательными: утром на дорогах дымка.
В Уфе 22 марта будет солнечно с самого утра. Столбики термометров ночью опустятся до -7 градусов, а днем подскочат до +5.