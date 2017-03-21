Непогода испортила праздник в Атырау
Конкурс на лучшую постановку обрядов прошёл без зрителей, а танцевальный батл на площади и вовсе отменили.
Конкурс на лучшую постановку обрядов прошёл без зрителей, а танцевальный батл на площади и вовсе отменили.
В Атырау творческий конкурс на лучшую театрализованную постановку в национальном стиле прошёл без зрителей. На главную площадь, которая стала центром празднования Наурыза в городе, никто не пришёл, сообщает портал «Мой город».
25 предприятий установили свои юрты и провели творческий конкурс. Участников, среди которых были сотрудники крупных иностранных и совместных предприятий, непогода не спугнула, но вот зрителей они не дождались. Предприятия города показали театрализованные постановки, казахские национальные обряды — қыз ұзату, беташар и бесікке салу.
Гостей и жюри конкурса, куда вошли знатоки казахской культуры, этнографы и аксакалы, угощали баурсаками и
Организаторы праздника надеются, что завтра погода не подведёт. Непраздничной сегодня была погода и в Актау.