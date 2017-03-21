Непогода испортила праздник в Атырау

В Атырау творческий конкурс на лучшую театрализованную постановку в национальном стиле прошёл без зрителей. На главную площадь, которая стала центром празднования Наурыза в городе, никто не пришёл, сообщает портал «Мой город».

25 предприятий установили свои юрты и провели творческий конкурс. Участников, среди которых были сотрудники крупных иностранных и совместных предприятий, непогода не спугнула, но вот зрителей они не дождались. Предприятия города показали театрализованные постановки, казахские национальные обряды — қыз ұзату, беташар и бесікке салу.

Гостей и жюри конкурса, куда вошли знатоки казахской культуры, этнографы и аксакалы, угощали баурсаками и наурыз-коже. Отменили и запланированный батл танцоров. Молодые люди должны были соревноваться на площади имени К. Смагулова, но из-за дождя мероприятие не состоялось.