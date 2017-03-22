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09:34 (мск), источник: Индикатор

Финский режиссер вручную «склеил» видео полета над Марсом

Финский режиссер Ян Фройдман три месяца вручную обрабатывал тысячи снимков Марса, сделанных камерой HiRISE, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая пребывает на орбите планеты уже 12 лет. Об этом сообщает Wired.

Источник: NASA

Сначала Фройдман раскрасил фотографии (HiRISE работает только в черно-белом формате). Затем в каждом анаглифе (объемном стереоскопическом изображении) он определил характерные черты рельефа — кратеры, каньоны, горы — и нашел их же на других изображениях. Наконец, Фройдман «склеил» картинки с некоторыми элементами рельефа в кадры видеоролика, добиваясь эффекта трехмерности.

Режиссер потратил много времени, так как для правильного отображения равнинной местности требуется сотни контрольных ориентиров, гористой — несколько тысяч. Всего он обработал 33 тысячи ориентиров. Однако Альфред МакИвен, сотрудник NASA, отвечающий за HiRISE, заметил, что в их распоряжении давно есть моделирующие местность программы, которые могли сделать за режиссера почти всю работу.

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