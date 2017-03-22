Финский режиссер вручную «склеил» видео полета над Марсом

Сначала Фройдман раскрасил фотографии (HiRISE работает только в черно-белом формате). Затем в каждом анаглифе (объемном стереоскопическом изображении) он определил характерные черты рельефа — кратеры, каньоны, горы — и нашел их же на других изображениях. Наконец, Фройдман «склеил» картинки с некоторыми элементами рельефа в кадры видеоролика, добиваясь эффекта трехмерности.

Режиссер потратил много времени, так как для правильного отображения равнинной местности требуется сотни контрольных ориентиров, гористой — несколько тысяч. Всего он обработал 33 тысячи ориентиров. Однако Альфред МакИвен, сотрудник NASA, отвечающий за HiRISE, заметил, что в их распоряжении давно есть моделирующие местность программы, которые могли сделать за режиссера почти всю работу.