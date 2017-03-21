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21:32 (мск), источник: БЕЛТА

Орнитологи обнаружили под Гродно редкую для Беларуси краснозобую казарку

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Орнитологи обнаружили под Гродно редкую для Беларуси краснозобую казарку. Информацию об этом разместил на сайте «Птушкі штодня» орнитолог, заместитель председателя областного отделения ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Дмитрий Винчевский, сообщает БЕЛТА.

Нечастую гостью Беларуси заметили в Берестовицком районе между деревнями Ермоловичи и Олекшицы 17 и 19 марта.

Редкая птица щипала траву в пойме Свислочи среди гусей. Во время весенних наблюдений казарку сначала обнаружила при увеличении сделанных 17 марта снимков одна из участниц общественного объединения, а через день ее увидели там же вживую.

Этот вид казарки (лат. Branta ruficollis) занесен в Международную красную книгу и охраняется рядом международных соглашений. В Красной книге России она имеет статус редкого вида. Обычно птица гнездится в тундрах РФ, а местом зимнего обитания выбирает озера в Болгарии, Румынии или Греции.

В Беларуси этих птиц обнаруживают далеко не каждый год, обычно это случайные залетные экземпляры. В Гродненской области краснозобую казарку впервые отметили в 2012 году также на участке Свислочи — водоплавающая из семейства утиных была замечена все в той же компании серых гусей. Зоб и грудь у такой казарки красно-рыжие, отделены белыми полосами от черного оперения шеи и брюха.

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