Орнитологи обнаружили под Гродно редкую для Беларуси краснозобую казарку

Нечастую гостью Беларуси заметили в Берестовицком районе между деревнями Ермоловичи и Олекшицы 17 и 19 марта.

Редкая птица щипала траву в пойме Свислочи среди гусей. Во время весенних наблюдений казарку сначала обнаружила при увеличении сделанных 17 марта снимков одна из участниц общественного объединения, а через день ее увидели там же вживую.

Этот вид казарки (лат. Branta ruficollis) занесен в Международную красную книгу и охраняется рядом международных соглашений. В Красной книге России она имеет статус редкого вида. Обычно птица гнездится в тундрах РФ, а местом зимнего обитания выбирает озера в Болгарии, Румынии или Греции.