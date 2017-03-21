Более 300 кг плова приготовили полицейские СКО для горожан
АСТАНА, 21 мар — Sputnik. В Петропавловске североказахстанские полицейские приготовили более 300 килограммов плова для угощения горожан, сообщили Sputnik Казахстан в
АСТАНА, 21 мар — Sputnik. В Петропавловске североказахстанские полицейские приготовили более 300 килограммов плова для угощения горожан, сообщили Sputnik Казахстан в
По данным
«Ароматными пловом, куырдаком, баурсаками и горячим чаем всех желающих щедро угощали в юрте и специально развернутых двух палатках. По аналогии со степным жилищем у полицейской юрты гостей встречали верблюд, беркут, ишаки и лошади. Это и сделало юрту ДВД излюбленной
Среди желающих отведать угощения и разделить праздничное настроение под шаныраком областного полицейского ведомства были не только пенсионеры, но и молодежь.
«Показательно, что все праздничные дни сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном варианте. Накануне начальник ДВД СКО
Кроме центра города, Наурыз праздновали во дворах в Петропавловске, передает корреспондент корреспондент Sputnik Казахстан.
Праздничные дастарханы накрыли в десятках дворов многоэтажных домов, во дворах школ, поликлиник, госучреждений. Празднование Наурыза в Петропавловске.
Напомним, накануне праздника Наурыз новый аким
На следующий год к новой традиции собираются присоединиться жители и других домов.