Более 300 кг плова приготовили полицейские СКО для горожан

По данным пресс-службы, полицейские не только охраняли общественный порядок, но и проводили благотворительные мероприятия в рамках празднования Наурыз мейрамы.

«Ароматными пловом, куырдаком, баурсаками и горячим чаем всех желающих щедро угощали в юрте и специально развернутых двух палатках. По аналогии со степным жилищем у полицейской юрты гостей встречали верблюд, беркут, ишаки и лошади. Это и сделало юрту ДВД излюбленной селфи-площадкой для горожан и гостей города», — рассказали в ДВД.

Среди желающих отведать угощения и разделить праздничное настроение под шаныраком областного полицейского ведомства были не только пенсионеры, но и молодежь.

«Показательно, что все праздничные дни сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном варианте. Накануне начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов нацелил личный состав на безупречное несение службы по охране общественного порядка во время массовых гуляний. Не только в Петропавловске, но и во всех 13 районах области полицейские обеспечивают общественную и дорожную безопасность», — заключили в пресс-службе ведомства.

Кроме центра города, Наурыз праздновали во дворах в Петропавловске, передает корреспондент корреспондент Sputnik Казахстан.

Праздничные дастарханы накрыли в десятках дворов многоэтажных домов, во дворах школ, поликлиник, госучреждений. Празднование Наурыза в Петропавловске.

Напомним, накануне праздника Наурыз новый аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предложил отмечать его в каждом дворе. Инициативу главы региона горожане поддержали. Жители домов накрыли праздничные столы, готовили в казанах плов, жарили баурсаки, кипятили чай в больших самоварах. Не обошлось и без традиционного наурыз коже, бешбармака и кумыса.

На следующий год к новой традиции собираются присоединиться жители и других домов.