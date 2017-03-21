Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Счастливая и похудевшая: Семенович показала фигуру в белом
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
20:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Более 300 кг плова приготовили полицейские СКО для горожан

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. В Петропавловске североказахстанские полицейские приготовили более 300 килограммов плова для угощения горожан, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Источник: Sputniknews.kz

По данным пресс-службы, полицейские не только охраняли общественный порядок, но и проводили благотворительные мероприятия в рамках празднования Наурыз мейрамы.

«Ароматными пловом, куырдаком, баурсаками и горячим чаем всех желающих щедро угощали в юрте и специально развернутых двух палатках. По аналогии со степным жилищем у полицейской юрты гостей встречали верблюд, беркут, ишаки и лошади. Это и сделало юрту ДВД излюбленной селфи-площадкой для горожан и гостей города», — рассказали в ДВД.

Среди желающих отведать угощения и разделить праздничное настроение под шаныраком областного полицейского ведомства были не только пенсионеры, но и молодежь.

«Показательно, что все праздничные дни сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном варианте. Накануне начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов нацелил личный состав на безупречное несение службы по охране общественного порядка во время массовых гуляний. Не только в Петропавловске, но и во всех 13 районах области полицейские обеспечивают общественную и дорожную безопасность», — заключили в пресс-службе ведомства.

Кроме центра города, Наурыз праздновали во дворах в Петропавловске, передает корреспондент корреспондент Sputnik Казахстан.

Праздничные дастарханы накрыли в десятках дворов многоэтажных домов, во дворах школ, поликлиник, госучреждений. Празднование Наурыза в Петропавловске.

Напомним, накануне праздника Наурыз новый аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предложил отмечать его в каждом дворе. Инициативу главы региона горожане поддержали. Жители домов накрыли праздничные столы, готовили в казанах плов, жарили баурсаки, кипятили чай в больших самоварах. Не обошлось и без традиционного наурыз коже, бешбармака и кумыса.

На следующий год к новой традиции собираются присоединиться жители и других домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 300 кг плова приготовили полицейские СКО для горожан
Греф спрогнозировал крепкий рубль
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Орешкин назвал причины низкой производительности труда
Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с дочерьми
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь