Ушел из жизни артист Музыкального театра, Легенда омской сцены Георгий Котов

Как стало известно «СуперОмску», на 77-м году жизни скончался актёр и режиссёр, Легенда омской сцены, лауреат премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили, Народный артист РСФСР Георгий Котов. Почти полвека он отдал служению омской сцене Омского Музыкального театра.

Дата и время прощания пока неизвестны.