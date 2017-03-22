Ушел из жизни артист Музыкального театра, Легенда омской сцены Георгий Котов
Народный артист не дожил до получения своей первой «Золотой маски».
Народный артист не дожил до получения своей первой «Золотой маски».
Как стало известно «СуперОмску», на 77-м году жизни скончался актёр и режиссёр, Легенда омской сцены, лауреат премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили, Народный артист РСФСР Георгий Котов. Почти полвека он отдал служению омской сцене Омского Музыкального театра.
Дата и время прощания пока неизвестны.
В конце прошлого года были объявлены первые лауреаты Российской Национальной театральной премии «Золотая маска-2017». И в этом апреле награду «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» должен был получить Георгий Котов. Церемония награждения, которая станет уже 23-й по счету, состоится 19 апреля на сцене Московского Музыкального театра имени Станиславского и
Георгий Валерьянович Котов родился 17 сентября1940 года в Чкалове в семье артиста. С 1948 года выступал на сцене Оренбургского областного драматического театра. По окончании семилетки поступил в Оренбургский техникум железнодорожного транспорта; обучаясь, работал в областном драмтеатре на ставке, по разрешению директора техникума. По окончании техникума работал электриком и артистом вспомогательного состава драмтеатра. В 1959 году поступил в ГИТИС, окончив который в 1964 году (педагог — И. М. Туманов), вернулся в свой родной город и стал работать в Оренбургском театре оперетты.
С 1970 года — актер Омского театра музыкальной комедии.
Работал с режиссерами: Л. В. Баратов, И. И. Берлянд, А. Б. Борисов, К. В. Васильев, И. С.
В 1974 году Георгию Котову было присуждено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1989 году Георгию Котову было присуждено звание Народного артиста РСФСР. Георгий Валерьянович Котов — Лауреат премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили. Обладатель титула «Легенда омской сцены». В 2009 году включён в Книгу Почёта деятелей культуры города Омска.
Коллектив «СуперОмска» выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Котова.