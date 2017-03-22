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07:36 (мск), источник: СуперОмск

Ушел из жизни артист Музыкального театра, Легенда омской сцены Георгий Котов

Народный артист не дожил до получения своей первой «Золотой маски».

Как стало известно «СуперОмску», на 77-м году жизни скончался актёр и режиссёр, Легенда омской сцены, лауреат премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили, Народный артист РСФСР Георгий Котов. Почти полвека он отдал служению омской сцене Омского Музыкального театра.

Дата и время прощания пока неизвестны.

В конце прошлого года были объявлены первые лауреаты Российской Национальной театральной премии «Золотая маска-2017». И в этом апреле награду «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» должен был получить Георгий Котов. Церемония награждения, которая станет уже 23-й по счету, состоится 19 апреля на сцене Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. К сожалению, омская легенда Георгий Котов не дожил до этого праздничного момента.

Георгий Валерьянович Котов родился 17 сентября1940 года в Чкалове в семье артиста. С 1948 года выступал на сцене Оренбургского областного драматического театра. По окончании семилетки поступил в Оренбургский техникум железнодорожного транспорта; обучаясь, работал в областном драмтеатре на ставке, по разрешению директора техникума. По окончании техникума работал электриком и артистом вспомогательного состава драмтеатра. В 1959 году поступил в ГИТИС, окончив который в 1964 году (педагог — И. М. Туманов), вернулся в свой родной город и стал работать в Оренбургском театре оперетты.

С 1970 года — актер Омского театра музыкальной комедии.

Работал с режиссерами: Л. В. Баратов, И. И. Берлянд, А. Б. Борисов, К. В. Васильев, И. С. Вульф-Анисимова, Г. Н. Кацман, Г. И. Кугушев, А. И. Паверман, В. А. Рубанов, Б. А. Рябикин, Е. Р. Симонов, К. С. Стрежнев, И. М. Туманов, И. А. Фаликов, А. Ю. Хайкин. Окончив Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе в 1973 году, сам также работал режиссером театра.

В 1974 году Георгию Котову было присуждено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1989 году Георгию Котову было присуждено звание Народного артиста РСФСР. Георгий Валерьянович Котов — Лауреат премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили. Обладатель титула «Легенда омской сцены». В 2009 году включён в Книгу Почёта деятелей культуры города Омска.

Коллектив «СуперОмска» выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Котова.

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