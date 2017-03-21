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21:20 (мск), источник: Kazinform

Осадки и усиление ветра ожидаются 22 марта в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки. По информации РГП «Казгидромет», местами сохраняются туман и усиление ветра, на западе низовая метель, на юге местами пыльная буря, гроза.

Источник: Kazinform

В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с, местами туман. В Кызылординской области местами усилится ветер 15−20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской ожидается местами усиление ветра 15−20 м/с, местами гроза. В Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15−20 м/с, местами туман, гололед.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с низовой метелью, местами гололед. В Алматинской области ночью местами туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. В Карагандинской области местами усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях местами туман.

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