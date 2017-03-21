Осадки и усиление ветра ожидаются 22 марта в Казахстане

В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с, местами туман. В Кызылординской области местами усилится ветер 15−20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской ожидается местами усиление ветра 15−20 м/с, местами гроза. В Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15−20 м/с, местами туман, гололед.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с низовой метелью, местами гололед. В Алматинской области ночью местами туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. В Карагандинской области местами усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром ожидается туман.