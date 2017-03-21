В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв

Тем временем эксперты рынка труда отмечают, что на практике фиксированный перерыв постепенно становится пережитком прошлого и многие россияне, особенно офисные работники, отдыхают не когда положено, а когда есть время. Если оно вообще есть.

Действующая редакция статьи 108 Трудового кодекса РФ устанавливает, что «в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут». Скидок на сезонные особенности условий труда там не предусмотрено.

Между тем в летнее время года, особенно в период жары, организм подвергается большим нагрузкам и большей утомляемости, говорится в пояснительной записке. В процессе приема пищи происходит отток крови от нервной системы к системе пищеварительной. Это вызывает сонливость и уменьшает работоспособность.

Следовательно, организму требуется больше времени для восстановления сил и возвращения к полноценной работе, делают вывод законотворцы. Один из них, кстати, сам из Ростовской области, где летом температура воздуха на солнце доходит до 40−50 градусов. Так что о том, как работается в жару, знает на собственном опыте.

Разработчики документа указывают, что особенно важен полноценный обеденный отдых тем, кто в силу обстоятельств должен рано просыпаться. Биологические ритмы человека настроены так, что послеобеденный упадок сил — это явление, которое проявляется примерно через 8 часов после утреннего пробуждения. Независимо от того, был ли обед или нет. В этой ситуации большая продолжительность послеобеденного отдыха будет способствовать не только хорошему самочувствию работников, но и большей производительности труда, уверены авторы законопроекта.

Более продолжительный перерыв не потребует, по их мнению, увеличения продолжительности рабочего дня. Законопроект прописывает, что в это время она не должна превышать 35 часов в неделю.

Работников, которые не используют положенные по закону перерывы, в России становится все больше.

В заключении профильного комитета Госдумы по труду отмечается, что, учитывая протяженность территории России, в различных регионах «летнее время года» может трактоваться по-разному, исходя из температурного режима.

К тому же в комитете опасаются, что увеличение перерыва для работников обернется дополнительной финансовой нагрузкой на работодателей, а также приведет к выпадающим доходам бюджетов всех уровней. И уточняют, что перерывы вообще не нуждаются в дополнительном регулировании. «Закон уже обязывает работодателей заботиться о безопасных условиях труда работников, при необходимости предоставляя им дополнительное время для отдыха или даже сокращая рабочий день», — отмечается в заключении комитета.

На большинстве отечественных предприятий для отдыха и обеда персоналу, как правило, отводится 60 минут. «Жесткий контроль длительности обеденного перерыва присутствует преимущественно на предприятиях из таких сфер, как добыча сырья, производство, безопасность и в банковском секторе», — говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, ссылаясь на результаты опроса. У трети опрошенных работников перерыв на обед зафиксирован строго с 13 до 14 часов. Еще у трети, особенно это касается офисных работников, это время, плавающее в промежутке между 12 и 16 часами, уточняет она.

«Для любого работодателя важна общая продуктивность сотрудника. И его право на перерыв в рабочее время только помогает ее поддерживать. И большинство компаний не ставят никаких препятствий своим сотрудникам в праве воспользоваться обеденным перерывом», — отмечает Михаэль Гермерсхаузен, управляющий директор рекрутинговой компании Antal Russia. Конечно, есть и в России люди, которые не используют перерывы, отдавая все время работе. Их, по словам эксперта, становится все больше, но все же пока быстрый обед на рабочем месте — это скорее исключение, в то время как в английских и американских офисах уже тенденция.

Чаще всего англичане и американцы проводят свой обеденный перерыв за рабочим столом, съедая сэндвич с колой или кофе, параллельно не отрываясь от работы за компьютером. Максимум спускаются вниз, чтобы купить в ближайшем кафе сэндвич. Это происходит не потому, что работодатели запрещают сотрудникам перерыв на обед, просто офисные работники придерживаются принципа «время-деньги», стремятся быть более эффективными и не хотят надолго отвлекаться от работы. «Что касается удлиненного обеденного перерыва, то он есть в южных странах и диктуется в первую очередь особенностями климата. Однако мы видим, что эти страны не занимают лидирующие позиции по экономическому развитию», — резюмирует Михаэль Гермерсхаузен.