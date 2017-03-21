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22:56 (мск), источник: УНИАН

Полиция Москвы отпустила задержанных корреспондента УНИАН Цимбалюка и оператора «1+1»

В Москве полиция отпустила задержанных корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова. Об этом УНИАН сообщил Роман Цимбалюк.

Источник: УНИАН

«Только что отпустили», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, который 18 марта вывесил на балконе флаг Украины.

Как сообщил Цимбалюк в комментарии УНИАН, их задержали после того, как они записали интервью с Сарапуловым. «После того, как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», — сообщил Цимбалюк.

Журналист заявляет о необоснованности задержания. «По российскому законодательству, они не имели права нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, недалеко от смотровой площадки», — добавил он.

В МИД Украины назвали задержание журналиста УНИАН в Москве провокацией РФ.

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