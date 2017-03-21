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23:22 (мск), источник: БЕЛТА

Египет принял новое решение по стоимости виз для иностранцев

Некоторые СМИ сообщают о том, что египетское правительство в преддверии туристического сезона снова решило пересмотреть визовый вопрос.

Источник: БЕЛТА

Они ссылаются на министра туризма Монира Фахри Абдель Нура, который заявил, что для однократно посещающих страну туристов стоимость визы останется на уровне 25 долларов.

Напомним, ранее имелась информация о повышении тарифов на въездные визы до 60 долларов. Однако теперь указанное положение будет действовать при многократном посещении Египта — в частности, при выдаче виз сроком до 6 месяцев.

С 1 июля 2017 года при въезде в Египет нужно будет заплатить 60 долларов за однократную и 70 долларов — за многократную визу.

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