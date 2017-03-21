Египет принял новое решение по стоимости виз для иностранцев

Они ссылаются на министра туризма Монира Фахри Абдель Нура, который заявил, что для однократно посещающих страну туристов стоимость визы останется на уровне 25 долларов.

Напомним, ранее имелась информация о повышении тарифов на въездные визы до 60 долларов. Однако теперь указанное положение будет действовать при многократном посещении Египта — в частности, при выдаче виз сроком до 6 месяцев.

С 1 июля 2017 года при въезде в Египет нужно будет заплатить 60 долларов за однократную и 70 долларов — за многократную визу.