Детей из зоны АТО могут отправить отдыхать на Кипр
Министр образования и культуры Республики Кипр Костас Кадис выразил готовность кипрской стороны принять детей из зоны АТО на летний период в детских лагерях министерства, которое он возглавляет.
Министр образования и культуры Республики Кипр Костас Кадис выразил готовность кипрской стороны принять детей из зоны АТО на летний период в детских лагерях министерства, которое он возглавляет.
Об этом шла речь во время встречи министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с Кадисом 21 марта, проходившей в рамках рабочего визита Лилии Гриневич в Республику Кипр, сообщает
Министры также обсудили состояние и перспективы
Министры договорились активизировать подготовку проекта соглашения, на подписание документа Гриневич пригласила Кадиса в Украину.
Также они обсудили практику введения двойных дипломов, которая сегодня существует в сотрудничестве с другими европейскими странами.
Ранее президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии соприкосновения».