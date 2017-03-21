Детей из зоны АТО могут отправить отдыхать на Кипр

Об этом шла речь во время встречи министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с Кадисом 21 марта, проходившей в рамках рабочего визита Лилии Гриневич в Республику Кипр, сообщает пресс-центр Кабмина.

Министры также обсудили состояние и перспективы украинско-кипрского сотрудничества в области образования, включая подготовку к подписанию соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Министры договорились активизировать подготовку проекта соглашения, на подписание документа Гриневич пригласила Кадиса в Украину.

Также они обсудили практику введения двойных дипломов, которая сегодня существует в сотрудничестве с другими европейскими странами.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии соприкосновения».