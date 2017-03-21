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23:18 (мск), источник: Ipress.ua

Детей из зоны АТО могут отправить отдыхать на Кипр

Министр образования и культуры Республики Кипр Костас Кадис выразил готовность кипрской стороны принять детей из зоны АТО на летний период в детских лагерях министерства, которое он возглавляет.

Источник: Ipress.ua

Об этом шла речь во время встречи министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с Кадисом 21 марта, проходившей в рамках рабочего визита Лилии Гриневич в Республику Кипр, сообщает пресс-центр Кабмина.

Министры также обсудили состояние и перспективы украинско-кипрского сотрудничества в области образования, включая подготовку к подписанию соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Министры договорились активизировать подготовку проекта соглашения, на подписание документа Гриневич пригласила Кадиса в Украину.

Также они обсудили практику введения двойных дипломов, которая сегодня существует в сотрудничестве с другими европейскими странами.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии соприкосновения».

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