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21 марта, источник: ТАСС

Шварценеггер высмеял Трампа за низкие рейтинги популярности

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высмеял президента США Дональда Трампа за низкую поддержку среди населения. Соответствующую видеозапись он разместил во вторник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Источник: AP 2017

«Дональд, опубликовали рейтинги и вы потерпели крах. Ничего себе!» — сказал актер. Он заострил внимание на том, что проект бюджета США, подготовленный администрацией Трампа, предполагает урезание ряда социальных программ, в том числе касающихся школьников и бесплатного питания малоимущим. «Так не сделаешь Америку снова великой», — констатировал Шварценеггер.

Актер задал Трампу риторический вопрос: «Кто дает вам советы?» Экс-губернатор также предложил президенту вместе посетить общеобразовательную школу в американской столице, чтобы убедиться в том, насколько негативно скажется на учениках сокращение социальных расходов.

Ранее были опубликованы результаты опроса, проведенного на прошлой неделе социологической службой Gallup International среди полутора тысяч американцев. Согласно этим данным, рейтинг популярности Трампа опустился до самой низкой отметки за все время его пребывания у власти. Как показало исследование, лишь 37% респондентов одобряют деятельность президента, неудовлетворительную оценку его работе поставили 58% опрошенных. При этом, два месяца назад, когда республиканец приступил к исполнению обязанностей главы государства, число тех, кто выступал в его поддержку, и тех, кто занимал противоположную позицию, было равным — по 45%.

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В начале этого года пикировка между актером и республиканцем привлекла большое внимание СМИ. Так, 7 января Дональд Трамп, еще официально не вступивший в должность президента, подверг Арнольда Шварценеггера критике за низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice), ведущим которого тогда был экс-губернатор. Миллиардер написал на своей странице в Twitter, что Шварценеггер «потерпел крах» с точки зрения популярности передачи, и подчеркнул, что когда сам вел шоу, его рейтинги были значительно выше. Актер в ответ опубликовал видеообращение к избранному президенту, в котором пожелал ему успехов и предложил вместе работать на благо Соединенных Штатов.

В 2015 году бизнесмена уволили с передачи из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США, в роли ведущего его сменил Шварценеггер.

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