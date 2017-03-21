Шварценеггер высмеял Трампа за низкие рейтинги популярности

Источник: AP 2017

«Дональд, опубликовали рейтинги и вы потерпели крах. Ничего себе!» — сказал актер. Он заострил внимание на том, что проект бюджета США, подготовленный администрацией Трампа, предполагает урезание ряда социальных программ, в том числе касающихся школьников и бесплатного питания малоимущим. «Так не сделаешь Америку снова великой», — констатировал Шварценеггер. Актер задал Трампу риторический вопрос: «Кто дает вам советы?» Экс-губернатор также предложил президенту вместе посетить общеобразовательную школу в американской столице, чтобы убедиться в том, насколько негативно скажется на учениках сокращение социальных расходов.

Ранее были опубликованы результаты опроса, проведенного на прошлой неделе социологической службой Gallup International среди полутора тысяч американцев. Согласно этим данным, рейтинг популярности Трампа опустился до самой низкой отметки за все время его пребывания у власти. Как показало исследование, лишь 37% респондентов одобряют деятельность президента, неудовлетворительную оценку его работе поставили 58% опрошенных. При этом, два месяца назад, когда республиканец приступил к исполнению обязанностей главы государства, число тех, кто выступал в его поддержку, и тех, кто занимал противоположную позицию, было равным — по 45%.

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