В Госдепе советуют молодежи играть в видеоигры, чтобы не попадаться на лживые новости

«Теория игры может потенциально помочь нам развить навык проверки информации у студентов, и видеоигры могут содержать элементы, которые помогают играющим разных возрастов быть более внимательными и осмотрительными с фальшивыми фактами», — сказал он, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния). Слова Уортона приводит во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Кстати, это подтолкнуло некоторых преподавателей по всей стране использовать видеоигры, чтобы помогать студентам развивать такие способности», — добавил он. «Недавнее исследование в Стэнфорде показало, что многие студенты не могут взять в толк, когда перед ними настоящие новости, а когда — фальшивка. Им зачастую недостает умения критически мыслить, чтобы видеть это различие», — считает замглавы Госдепартамента.