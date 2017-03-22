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00:06 (мск), источник: ТАСС

В Госдепе советуют молодежи играть в видеоигры, чтобы не попадаться на лживые новости

ВАШИНГТОН, 21 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Видеоигры могут помочь людям выявить недостоверную информацию и не попадаться на лживые новости. Такого мнения придерживается и. о. заместителя госсекретаря США по дипломатии и связям с общественностью Брюс Уортон.

Источник: AP 2017

«Теория игры может потенциально помочь нам развить навык проверки информации у студентов, и видеоигры могут содержать элементы, которые помогают играющим разных возрастов быть более внимательными и осмотрительными с фальшивыми фактами», — сказал он, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния). Слова Уортона приводит во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Кстати, это подтолкнуло некоторых преподавателей по всей стране использовать видеоигры, чтобы помогать студентам развивать такие способности», — добавил он. «Недавнее исследование в Стэнфорде показало, что многие студенты не могут взять в толк, когда перед ними настоящие новости, а когда — фальшивка. Им зачастую недостает умения критически мыслить, чтобы видеть это различие», — считает замглавы Госдепартамента.

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