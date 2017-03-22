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08:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Земле предрекли столкновение с Марсом

Геофизик Стивен Мейерс из Висконсинского университета в Мадисоне (США) допустил столкновение Земли и Марса через миллиарды лет. Об этом сообщает Scientific American.

Источник: NASA

Мейерс и его коллеги пришли к выводу, что Солнечная система является хаотической системой, то есть ее поведение чувствительно к изменению начальных условий. В данном случае это означает, что даже небольшие изменения кеплеровых элементов орбиты планеты могут спровоцировать через большой промежуток времени крупные изменения в динамике всей системы.

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Ученым удалось найти следы хаотических процессов в Солнечной системе. Для этого специалисты при помощи геологических данных отследили за изменениями светового потока, падающего на планету. Колебания энергии, в свою очередь, вызваны изменением элементов орбиты планеты и приводят к климатическим сдвигам.

Ученым было известно, что последние 50 миллионов лет орбита Земли немного меняла свою форму с периодичностью 2,4 миллиона лет. Примерно с такой же регулярностью отмечались и изменения климата. Однако датировка образцов, найденных в Колорадо, показала, что примерно 85 миллионов лет назад периодичность составляла 1,2 миллиона лет.

Удвоение периодичности климатических изменений ученые связали со взаимодействием Земли и Марса. По их мнению, подобное явление свойственно хаотичным системам.

В частности, это означает, что в ближайшие миллиарды лет Земля и Марс, если они до этого еще не будут уничтожены Солнцем, могут столкнуться. Ученые, между тем, отмечают, что вероятность катастрофы чрезвычайно мала.

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