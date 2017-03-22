В Москве состоится вечер памяти писателя Валентина Распутина

Восемьдесят лет со дня рождения Валентина Распутина, автора таких произведений, как «Живи и помни», «Уроки французского», «Прощание с Матерой», исполнилось 15 марта. Вечер памяти откроют советник президента РФ Владимир Толстой и министр культуры Владимир Мединский.

«В программе вечера — выступления деятелей культуры и искусства, фрагменты из художественных и документальных кинофильмов, сцены из спектаклей по произведениям Распутина. Ведущим вечера выступит кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России, лауреат двух государственных премий РФ Сергей Мирошниченко», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что гости мероприятия услышат отрывки из произведений Распутина в исполнении актеров Московского художественного театра имени Чехова Авангарда Леонтьева и Анатолия Белого, а также посмотрят сцену из спектакля по повести «Прощание с Матерой» в постановке Натальи Ковалевой, которую исполнят студенты Театрального института имени Щукина.

«Вечер теплый, сердечный, в чем-то даже камерный, мы хотим, чтобы прозвучали реплики о Валентине Григорьевиче от людей, которые его знали и помнят. Надеемся, что это будет содержательный разговор о Валентине Григорьевиче», — сообщил директор Гослитмузея Дмитрий Бак, анонсируя мероприятие.

Кроме того, в Доме Пашкова работает выставка «Живая душа России», посвященная жизни и творчеству писателя. В экспозицию вошли фотографии, автографы рукописей и письма Валентина Распутина из фондов Государственного литературного музея, Российской государственной библиотеки, Иркутского областного краеведческого музея и семейного архива писателя.