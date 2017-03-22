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03:16 (мск), источник: Губерния онлайн

В КВН сыграла хабаровская молодежь

В Хабаровске прошла финальная игра КВН среди подразделений Объединенной студенческой лиги «Ерофей». Команды ТОГУ, ХГЭУП, ДВГУПС и ДВЮИ МВД России встретились в КСК «Арсеналец».

Лучшей признали сборную «Правильный выбор» из института МВД. Им вручили кубок и путевку на фестиваль Тихоокеанской лиги КВН. Также члены жюри решили пригласить в лигу студентов ДВГУПС (команда «Трава»). Они продемонстрируют свое мастерство на сцене Городского дворца культуры 26 марта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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