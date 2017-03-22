Проверки на дорогах идут в Приморье
21 марта в Приморском крае стартовали массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Об этом ИА «Дейта» сообщили в краевом УГИБДД.
21 марта в Приморском крае стартовали массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Об этом ИА «Дейта» сообщили в краевом УГИБДД.
С начала года в Приморском крае отмечен рост
Как показывает анализ аварийности, в последнее время тяжесть последствий дорожных происшествий снижена, это обусловлено тем, что родители стали более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих детей. Однако есть и примеры родительской халатности: во вторник в Пограничном районе края 36-летняя автомобилистка не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате удара пострадал несовершеннолетний пассажир данной автомашины — 8-летний мальчик. Ребенок перевозился с нарушением Правил дорожного движения — в салоне автомобиля отсутствовало детское удерживающее устройство. В отношении женщины составлен административный материал по ч.3 нарушению требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, предполагающий штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей. Всего за прошедшие сутки выявлено 207 нарушений в данной сфере.
По мнению приморских полицейских, профилактическая операция, организованная в преддверии начала весенних каникул, станет очередным напоминанием для нерадивых автомобилистов.
Контроль ДПС будет особенно пристальным возле образовательных учреждений, крупных