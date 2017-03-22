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04:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Проверки на дорогах идут в Приморье

21 марта в Приморском крае стартовали массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Об этом ИА «Дейта» сообщили в краевом УГИБДД.

С начала года в Приморском крае отмечен рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. На сегодняшний день в данных автомобильных авариях 1 подросток погиб, 34 — травмировано. Из трёх категорий участников дорожного движения (пассажиры, пешеходы и водители (велосипедов, мопедов)), — наиболее часто получают травмы именно несовершеннолетние пассажиры — порядка 58%.

Как показывает анализ аварийности, в последнее время тяжесть последствий дорожных происшествий снижена, это обусловлено тем, что родители стали более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих детей. Однако есть и примеры родительской халатности: во вторник в Пограничном районе края 36-летняя автомобилистка не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате удара пострадал несовершеннолетний пассажир данной автомашины — 8-летний мальчик. Ребенок перевозился с нарушением Правил дорожного движения — в салоне автомобиля отсутствовало детское удерживающее устройство. В отношении женщины составлен административный материал по ч.3 нарушению требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, предполагающий штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей. Всего за прошедшие сутки выявлено 207 нарушений в данной сфере.

По мнению приморских полицейских, профилактическая операция, организованная в преддверии начала весенних каникул, станет очередным напоминанием для нерадивых автомобилистов.

Контроль ДПС будет особенно пристальным возле образовательных учреждений, крупных торгово-развлекательных центров. Поскольку профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции, то в операции примет участие максимальное число сотрудников ГИБДД.

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