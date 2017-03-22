В Новосибирске устроили рейд по неплательщикам за коммунальные услуги

В Новосибирске судебные приставы отдела судебных приставов по Дзержинскому району города Новосибирска устроили рейд по горожанам, которые имеют долги за горячую воду и тепло. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

В одной из квартир на сотрудников Управления чуть не напали. Мужчина неадекватно отреагировал на законные действия должностных лиц и вел себя агрессивно. В другой квартире приставов встретили рои насекомых. А жители еще одних апартаментов честно призналась, что нигде не работают, но от долгов не отказываются, а потому не возражали против того, что судебные приставы арестовали их компьютер, телевизор и музыкальный центр.

По последнему адресу судебных приставов встретило семейство, которое должно в общей сложности около25 000 рублей. Судебные приставы приняли решение арестовать плазменный телевизор, мягкую мебель, лепнины, а также статуэтки коней.

Всего в ходе мероприятия приставы посетили 12 квартир Дзержинского района. Многие должники делали вид, что не знают о своих долгах, но каждый гражданин может проверить свои долги с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.