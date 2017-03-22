Семейная пара нашла в подвале три тысячи старинных монет

Как передает телеканал BFMTV, владелец дома, построенного в 1580 году, решил заняться ремонтом в погребе. Копая землю, он обнаружил там кувшин, наполненный монетами. В общей сложности в нем было почти 3 тысяч серебряных монет и еще 17 золотых. Все эти монеты были отчеканены в период с 1473 по 1610 годы. В кувшине находятся и редчайшие образцы — например, отчеканенные в Севилье во время правления короля Испании Филиппа II или выпущенные в Египте.

Как отмечает телеканал, государство не сможет изъять у пары клад, поскольку они являются одновременно и владельцами земли, на которой был найден кувшин.

В то же время, госструктуры в течение пяти лет могут вести научные исследования находки. После этого срока государство может предложить владельцам клада денежное вознаграждение в обмен на него.