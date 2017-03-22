Первый «Добрый квест» прошёл в Иркутске
Акция «Добрый квест», участники которой узнали о благотворительной акции «Кружка добра» и о социальном проекте «Особые дети рядом», прошла в Иркутске.
Акция «Добрый квест», участники которой узнали о благотворительной акции «Кружка добра» и о социальном проекте «Особые дети рядом», прошла в Иркутске.
Квест для девяти команд из 40 человек провёл благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов». Об этом 21 марта 2017 года сообщает Агентство социальной информации.
Команды искали с помощью мобильного приложения 2ГИС так называемые
«Мы считаем, что благотворительность должна быть доступна каждому. Чем больше в благотворительные проекты или акции вовлечено горожан, тем больше позитивной энергии получает дело, которое мы делаем, — рассказала руководитель фонда Марина Кондрашова. — И судя по тому, какой отклик получила идея среди иркутян и взрослых людей, и молодежи, можно считать, что наш дебют удался и что теперь у наших проектов появились новые друзья».
По словам Марины Кондрашовой, подобный квест в Иркутске отныне будут проводить регулярно, присоединиться к нему приглашают и просто горожан, и представителей школ, компаний, общественных организаций. Оставить заявку на участие можно по тел. фонда 8 (3952) 780 999.