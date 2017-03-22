Первый «Добрый квест» прошёл в Иркутске

Квест для девяти команд из 40 человек провёл благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов». Об этом 21 марта 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Команды искали с помощью мобильного приложения 2ГИС так называемые чек-поинты. Это заведения общественного питания, где можно выпить кофе, часть средств от покупки которого передается на создание в Иркутске центра абилитации для детей с особенностями развития. Кроме того, участники квеста выполняли творческие задания — разгадывали викторину о кофе, читали слово по семафорной азбуке и на языке Брайля и т. д. Квест длился четыре часа, победители получили призы от партнеров фонда. Среди победителей оказалась команда общественной организации родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга», для них проведут персональную экскурсию в художественной галереи Виктора Бронштейна.

«Мы считаем, что благотворительность должна быть доступна каждому. Чем больше в благотворительные проекты или акции вовлечено горожан, тем больше позитивной энергии получает дело, которое мы делаем, — рассказала руководитель фонда Марина Кондрашова. — И судя по тому, какой отклик получила идея среди иркутян и взрослых людей, и молодежи, можно считать, что наш дебют удался и что теперь у наших проектов появились новые друзья».

По словам Марины Кондрашовой, подобный квест в Иркутске отныне будут проводить регулярно, присоединиться к нему приглашают и просто горожан, и представителей школ, компаний, общественных организаций. Оставить заявку на участие можно по тел. фонда 8 (3952) 780 999.