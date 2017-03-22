До +2 градусов прогнозируют в Челябинске днём 22 марта

Столбики термометров в Челябинске днём 22 марта поднимутся на 2 градуса выше нуля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в среду синоптики прогнозируют от 14 до 16 градусов мороза. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с.

По народному календарю 22 марта — Сороки. Люди верили, что в это время из тёплых краёв возвращаются 40 разных птиц и приносят весну, для «зазывания» пернатых пекли особое печенье — жаворонков. Наблюдали за погодой: если день будет тёплым, то такими же будут ещё 40 дней.