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08:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

До +2 градусов прогнозируют в Челябинске днём 22 марта

Вероятность осадков минимальна.

Столбики термометров в Челябинске днём 22 марта поднимутся на 2 градуса выше нуля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в среду синоптики прогнозируют от 14 до 16 градусов мороза. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с.

По народному календарю 22 марта — Сороки. Люди верили, что в это время из тёплых краёв возвращаются 40 разных птиц и приносят весну, для «зазывания» пернатых пекли особое печенье — жаворонков. Наблюдали за погодой: если день будет тёплым, то такими же будут ещё 40 дней.

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