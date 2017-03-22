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04:19 (мск), источник: АиФ Иркутск

Проверка электросирен состоится в Приангарье 24 марта

Систему оповещения проверят в течение нескольких минут.

В Иркутской области 24 марта с 10:40 до 11:00 проведут техническую проверку системы оповещения гражданской обороны с включением электросирен и передачей учебной информации по гражданской обороне по радио и телевидению, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели напоминают, что эта система обеспечивает своевременное и гарантированное доведение до населения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации. Во время проверки сирен жителей Приангарья просят соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.

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