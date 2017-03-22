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04:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Регулярное авиасообщение свяжет Хабаровск и Чегдомын

Новые рейсы в расписании появятся уже в этом году.

Источник: AP 2017

Между поселком Чегдомын и Хабаровском во второй половине 2017 года планируют открыть регулярное авиасообщение. Стоимость билетов на эти рейсы будет составлять порядка 5 тысяч рублей в один конец, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию минэкономразвития Хабаровского края.

Открытие нового авиамаршрута анонсировал замминистра транспорта Хабаровского края Иван Кондуб на совещании управляющего совета по реализации проекта комплексного развития Чегдомына.

На совещании его участники рассказали о первостепенных задачах, которые предстоит решить в Чегдомыне — это реконструкция объектов сферы ЖКХ (модернизация котельных и ремонт дворовых территорий), ремонт летнего детского лагеря, благоустройство поселка. Срок решения этих задач — до конца 2017 года.

Кроме того, до конца 2018 года планируется отремонтировать 30-километровый участок дороги Чегдомын — Новый Ургал. Стоимость работ оценивается в 100 млн рублей.

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