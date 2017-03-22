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04:50 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали стоимость семейной поездки премьер-министра Канады на Багамы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Семейная поездка премьер-министра Канады Джастина Трюдо на Багамы обошлась канадским налогоплательщикам более чем в 127 тысяч долларов, сообщает телеканал CBC со ссылкой на документы, представленные в палате общин.

Источник: AP 2017

Согласно документам, десятки тысяч долларов ушли на выплату суточных государственным служащим, которые сопровождали премьера во время поездки. Кроме того, перелет на самолете CC-144 Challenger обошелся министерству национальной обороны страны в 32 тысячи долларов. Еще более 1,7 тысячи долларов были потрачены на еду, напитки и сопутствующие расходы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что во время семейного отпуска на Багамах в декабре прошлого года воспользовался вертолетом принца Ага-Хана, миллиардера, лидера мусульман-исмаилитов, что является прямым нарушением этических норм правительства страны. Премьер заявил, что речь идет о личных связях, а перелеты были оплачены из личных средств, поэтому в данном случае его действия не являются нарушением.

Как стало известно, комиссар по этике Канады Мэри Доусон начала официальное расследование в отношении Трюдо в связи с двумя возможными нарушениями норм этики страны: использование личного воздушного судна и отдых на Багамах за счет Ага-Хана.

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