СМИ узнали стоимость семейной поездки премьер-министра Канады на Багамы
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Семейная поездка
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Семейная поездка
Согласно документам, десятки тысяч долларов ушли на выплату суточных государственным служащим, которые сопровождали премьера во время поездки. Кроме того, перелет на самолете CC-144 Challenger обошелся министерству национальной обороны страны в 32 тысячи долларов. Еще более 1,7 тысячи долларов были потрачены на еду, напитки и сопутствующие расходы.
Ранее сообщалось, что
Как стало известно, комиссар по этике Канады Мэри Доусон начала официальное расследование в отношении Трюдо в связи с двумя возможными нарушениями норм этики страны: использование личного воздушного судна и отдых на Багамах за счет