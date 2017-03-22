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07:25 (мск), источник: Newtimes.kz

Прогноз погоды в Казахстане на 22 марта

В Астане 22 марта малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с. Температура ночью -11−13°С, днем +1+3°С, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Источник: Newtimes.kz

С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки. Местами сохраняются туман и усиление ветра, на западе низовая метель, на юге местами пыльная буря, гроза.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15−20, порывы до 23 м/с, местами туман. В Кызылординской области усилится ветер, 15−20, порывы до 25 м/с, с пыльной бурей. В Южно-Казахстанской также ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами гроза.

В Западно-Казахстанской области усиление ветра до 15−20 м/с, местами туман, гололед. В Актюбинской области ожидается усиление ветра 15−20 м/с, с низовой метелью, местами гололед.

В Алматинской области ночью местами туман, днем усиление ветра до 15−20 м/с. В Карагандинской области местами усиление ветра до 15−20 м/с, ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами туман. В Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях также возможен туман.

В Алматы сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью около 0 °C, днем +8+10°С.

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