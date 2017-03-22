Прогноз погоды в Казахстане на 22 марта
В Астане 22 марта малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с. Температура ночью -11−13°С, днем +1+3°С, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Астане 22 марта малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с. Температура ночью -11−13°С, днем +1+3°С, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
С прохождением атмосферных фронтов на западе,
В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15−20, порывы до 23 м/с, местами туман. В Кызылординской области усилится ветер, 15−20, порывы до 25 м/с, с пыльной бурей. В
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В Алматинской области ночью местами туман, днем усиление ветра до 15−20 м/с. В Карагандинской области местами усиление ветра до 15−20 м/с, ночью и утром ожидается туман.
В Атырауской, Акмолинской,
В Алматы сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью около 0 °C, днем +8+10°С.