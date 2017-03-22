Американский геофизик считает возможным столкновение Земли с Марсом

Майерс, геофизик в Висконсинском университете в Мадисоне в США, вместе с коллегами провел исследование, в ходе которого пришел к выводу, что Солнечная система является хаотичной. «Главном открытием этого исследования было обнаружение первого реального твердого, однозначного геологического доказательства, которое подтверждает идею того, что Солнечная система хаотична», — цитирует журнал Майерса.

Говоря о хаотичности системы, Майерс использует математическое значение слова, согласно которому, будущее комплексной системы строго зависит от первоначальных условий. Таким образом, казалось бы случайные изменения в орбитах планет могут происходить из-за едва различимого гравитационного взаимодействия между объектами в солнечной системе.

«Это также известно под названием “эффект бабочки”. Это абсолютно такой же феномен. Идея заключается в том, что бабочка, пролетающая над Индийским океаном может повлиять на погодные условия над Северной Америкой неделю спустя», — пишет журнал.

Команда Майерса обнаружила доказательства на примере горной породы в штате Колорадо. Эта порода состоит из осадочных слоев, свидетельствующих о климатических изменениях, которые были вызваны колебаниями количества солнечного света, поступающего на планету. По их мнению, это является результатом изменений в орбите планеты Земля.

Как пишет журнал, примерно за последние 50 миллионов лет орбита Земли немного меняла свою форму каждые 2,4 миллиона лет, что, соответственно, приводило к климатическим изменениям с такой же периодичностью. Тем не менее, команда Майера изучила породы в Колорадо и выяснила, что примерно 85 миллионов лет назад эта периодичность составляла 1,2 миллиона лет. По мнению ученых, это связано с некоторым взаимодействием Земли и Марса, что вполне ожидаемо от хаотичной системы.

По мнению Майерса, одно из возможных последствий — столкновение Марса с Землей. Однако он отметил, что вероятность такого исхода крайне мала.

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