Гигантский розовый бриллиант «пустят с молотка» за рекордную сумму

Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на куратора отдела драгоценных камней и ювелирных украшений Sotheby’s Дэвида Беннетта.

«Своим выдающимся размером в 59,60 каратов и насыщенностью цвета этот камень превосходит любой другой известный розовый бриллиант в истории», — приводит агентство слова представителя британского аукционного дома.