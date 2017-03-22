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07:02 (мск), источник: Noi.md

Гигантский розовый бриллиант «пустят с молотка» за рекордную сумму

На аукцион Sotheby’s выставят уникальный бриллиант «Розовая звезда», который оценивают в 60 млн. долларов.

Источник: Noi.md

Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на куратора отдела драгоценных камней и ювелирных украшений Sotheby’s Дэвида Беннетта.

«Своим выдающимся размером в 59,60 каратов и насыщенностью цвета этот камень превосходит любой другой известный розовый бриллиант в истории», — приводит агентство слова представителя британского аукционного дома.

Отмечается, что «Розовая звезда» может стать самым дорогим бриллиантом подобного рода, который когда-либо был продан на аукционе.

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