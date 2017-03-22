Гигантский розовый бриллиант «пустят с молотка» за рекордную сумму
На аукцион Sotheby’s выставят уникальный бриллиант «Розовая звезда», который оценивают в 60 млн. долларов.
На аукцион Sotheby’s выставят уникальный бриллиант «Розовая звезда», который оценивают в 60 млн. долларов.
Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на куратора отдела драгоценных камней и ювелирных украшений Sotheby’s Дэвида Беннетта.
«Своим выдающимся размером в 59,60 каратов и насыщенностью цвета этот камень превосходит любой другой известный розовый бриллиант в истории», — приводит агентство слова представителя британского аукционного дома.
Отмечается, что «Розовая звезда» может стать самым дорогим бриллиантом подобного рода, который