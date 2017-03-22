Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Счастливая и похудевшая: Семенович показала фигуру в белом
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Ливни затопили Перу
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
07:22 (мск), источник: Zakon.kz

Геннадий Головкин рассказал о подарке на Наурыз

Геннадий Головкин через Instagram обратился ко всем казахстанцам и поздравил с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.

«Happy Nauryz to you all! С праздником Наурыз всех казахстанцев! Рад, сумел порадовать земляков накануне главного весеннего праздника. Эта победа — мой подарок всем вам к Наурызу! Наш Новый год начался с победы, пусть и продолжение станет таким же успешным! Наурыз құтты болсын! GGG», — написал боксер.

Также GGG не мог не поблагодарить фанатов за поддержку во время последнего боя с Дэниэлом Джейкобсом.

«Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за вашу поддержку, за слова поздравления и за веру в меня. Моя благодарность всем тем, кто приехал на бой, создав домашнюю атмосферу на главной арене Нью-Йорка! Спасибо, что приехали, поддержали, спасибо, что наш флаг был виден с каждой трибуны и с каждого сектора в Мэдисон Сквер Гарден. Спасибо и всем землякам, не спавшим дома в воскресное утро. Ваша поддержка является важной для меня, надеюсь, и вы смогли ощутить себя частью большого спортивного праздника! Ваш Геннадий Головкин», — заявил боксер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Головкин поднялся на третье место в P4P-рейтинге WBN
США начали расследование авиаудара в Сирии
Тиллерсон призвал сенаторов одобрить членство Черногории в НАТО
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
ВВС: в чем США обвиняют российских хакеров
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь