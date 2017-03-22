Геннадий Головкин рассказал о подарке на Наурыз
Геннадий Головкин через Instagram обратился ко всем казахстанцам и поздравил с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.
Геннадий Головкин через Instagram обратился ко всем казахстанцам и поздравил с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.
«Happy Nauryz to you all! С праздником Наурыз всех казахстанцев! Рад, сумел порадовать земляков накануне главного весеннего праздника. Эта победа — мой подарок всем вам к Наурызу! Наш Новый год начался с победы, пусть и продолжение станет таким же успешным! Наурыз құтты болсын! GGG», — написал боксер.
Также GGG не мог не поблагодарить фанатов за поддержку во время последнего боя с Дэниэлом Джейкобсом.
«Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за вашу поддержку, за слова поздравления и за веру в меня. Моя благодарность всем тем, кто приехал на бой, создав домашнюю атмосферу на главной арене