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05:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Ачинска сдала в полицию голого мужчину

Решается вопрос об заведении уголовного дела.

В Ачинске женщина сдала в полицию голого мужчину, которого увидела в окне. Об этом сообщает портал «Запад24».

Инцидент произошел накануне, 21 марта. По данным издания, женщина вела ребенка в детский сад и случайно в окне квартиры заметила голого мужчину, «совершающего развратные действия». Жительница города сообщила об этом в полицию.

На место происшествия прибыли стражи порядка и задержали эксгибициониста. Им оказался 37-летний мужчина. По неофициальным данным, правонарушитель страдает психическими расстройствами, что подтверждается медицинскими документами.

Мужчину доставили в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия. Принимается решение об заведении уголовного дела.

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