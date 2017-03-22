Жительница Ачинска сдала в полицию голого мужчину

В Ачинске женщина сдала в полицию голого мужчину, которого увидела в окне. Об этом сообщает портал «Запад24».

Инцидент произошел накануне, 21 марта. По данным издания, женщина вела ребенка в детский сад и случайно в окне квартиры заметила голого мужчину, «совершающего развратные действия». Жительница города сообщила об этом в полицию.

На место происшествия прибыли стражи порядка и задержали эксгибициониста. Им оказался 37-летний мужчина. По неофициальным данным, правонарушитель страдает психическими расстройствами, что подтверждается медицинскими документами.

Мужчину доставили в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия. Принимается решение об заведении уголовного дела.